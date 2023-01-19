Галиев: «Надеюсь, Радулов в каждом матче будет набирать очки и помогать «Ак Барсу»

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1).

— Хорошо играли, по движению переиграли, — приводит слова metaratings.ru. — На пересменке контратаку пропустили и все. Потом зажимали их в зоне на пересменках, забили гол, играли в свой хоккей.

— За счет чего удалось матч до победы?

— Дисциплина. Не побежали вперед, играли по счету. Тимур Билялов выручил, парни тоже на себя ловили.

— Вижу швы в области глаза, вы в порядке?

— Да, смотрели же хоккей? Значит видели.

— Насколько тяжело играть с Уфой? У них всего 110 пропущенных шайб. Вторые в лиге по этому показателю.

— Хорошая команда, но с ними попроще, чем с «Адмиралом». Техничная команда, играют в хоккей. Думаю, была хорошая игра. И для хоккеистов интересная, и для зрителей.

— Вы дважды попали в штангу во втором периоде. Расстроились, что не удалось забить?

— Да не, просто один бросок — и сразу две штанги. Такое редко бывает.

— Радулов 5 матчей подряд набирает очки, первая шайба в дерби с Уфой. Что можете сказать о его результативности?

— Дай бог, дальше еще больше будет. Надеюсь, в каждом матче будет набирать и помогать команде.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.