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Сегодня, 10:50

Галимов прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Ак Барса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Ансель Галимов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Проиграли битву, но не войну, бывает. Вроде неплохое начало, но что-то нужно подработать. Приедем завтра в Нижнекамск, посмотрим игру и с новыми силами дадим бой. Мой первый гол в плей-офф кажется простым? Да! Но идите и окажитесь там. Проделайте такой путь, чтобы там оказаться. Нужно много тренироваться. В целом мы хорошо давили, у нас было много и других моментов, когда мы могли забивать. Но одного гола недостаточно, чтобы победить «Ак Барс». Почему «Нефтехимик» почти всегда пропускает первым? Не понимаю, в чем проблема. Мы это разбираем. Каждый раз нам говорят, что нужно хорошо начинать, но они все равно забрасывают первыми», — приводит слова Галимова «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате Галимов провел в составе «Нефтехимика» 67 из 68 возможных матчей, в которых набрал 27 (13+14) очков.

Шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдет в Нижнекамске 11 марта. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ansel-galimov-zabil-legkij-gol-prodelajte-takoj-put-chtoby-tam-okazat-sya/
Ансель Галимов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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