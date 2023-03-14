Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал, почему в плей-офф на видеокубах во время матчей нет повторов

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что видеоповторы спорных моментов на кубах арен во время матчей плей-офф КХЛ были отменены с целью избежать дополнительного ажиотажа вокруг них.

«У нас есть регламент, и мы живем по нему. На месяц открыли такую возможность, это был продуманный шаг со стороны лиги, департамента судейства, когда была жаркая борьба, хотели посмотреть реакцию болельщиков, клубов, игроков. В плей-офф все-таки градус напряжения выше, и чтобы не провоцировать игроков и тренеров на споры с арбитрами, мы решили пока приостановить эту практику. Плюс не все клубы проголосовали за открытие публичного доступа к просмотру нарушений», — приводит ТАСС слова Анисимова.

По итогам голосования клубов КХЛ с 25 января разрешила показывать спорные моменты на видеокубах домашних арен «Авангарда», «Автомобилиста», московского «Динамо», «Локомотива», «Амура», «Ак Барса», «Металлурга», «Барыса», «Витязя», «Северстали», «Салавата Юлаева» и «Сочи».