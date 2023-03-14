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Сегодня, 12:00

Кубок Гагарина, 14 марта: «Автомобилист» — «Металлург», ЦСКА — «Северсталь»

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото ХК ЦСКА
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Во вторник, 14 марта состоятся седьмые и решающие матчи серий первого раунда Кубка Гагарина. «Автомобилист» примет «Металлург», ЦСКА сыграет дома с «Северсталью».

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Восточная конференция

17.00 (мск). «Автомобилист» — «Металлург»
Счет в серии — 3-3

Западная конференция

19.30 (мск). ЦСКА — «Северсталь»
Счет в серии — 3-3

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В центральном матче игрового дня ЦСКА сыграет с «Северсталью». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает москвичей безусловными фаворитами: на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех команды из Череповца — за 5.60 (16%).

Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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