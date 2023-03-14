Сегодня, 12:00
Кубок Гагарина — смотрите в Okko
17.00 (мск). «Автомобилист» — «Металлург»
Счет в серии — 3-3
19.30 (мск). ЦСКА — «Северсталь»
Счет в серии — 3-3
Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке
Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!
В центральном матче игрового дня ЦСКА сыграет с «Северсталью». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает москвичей безусловными фаворитами: на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех команды из Череповца — за 5.60 (16%).