0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:10

Билялетдинов — о поражении «Нефтехимику»: «Безобразно начали матч. Непонятно, почему так все произошло»

Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Нефтехимика» на старте Кубка Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ) в первом раунде серии Кубка Гагарина.

— Безобразно начали матч. Непонятно, почему так все произошло. Мы знали, что соперник играет особенно хорошо и агрессивно в начале игры. Не реализовали хорошие моменты, надо сделать выводы.

— Было много пауз. Они не сбивали темп игры?

— Кому-то нужна пауза, кому-то — нет.

— Как самочувствие Евсеева?

— Удар был в то место, где у него была травма. Потом он вышел, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «СЭ».

«Нефтехимик» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 3 марта.

ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Писарский отказался комментировать свой возможный переход в «Зенит»
Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре: «Мы сделали хорошую работу»
Писарский признался, что еще до конца не адаптировался в «Крыльях Советов»
Осинькин назвал цели «Крыльев Советов» на сезон
Защитник «Динамо» Даса высказался о ничьей с «Крыльями Советов»
Лещук о «Зените» в Пути регионов FONBET Кубка России: «Пофигу с кем играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Нефтехимика» — о победе над «Ак Барсом»: «Задачу-минимум выполнили»

Ротенберг ответил, зависит ли его будущее он исхода Кубка Гагарина