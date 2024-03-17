Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин подвел итоги матча со СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги победного матча второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (3:2). Игра проходила в Петербурге на «СКА Арене».

Специалист отметил атмосферу на стадионе, добавив, что он является одним из лучших в мире.

«Хорошее начало в нашем исполнении, хороший первый период. Сыграли в прессинг, сыграли правильно. Тяжелый второй период. Много наложений. Не выводили шайбу из зоны, давая сопернику преимущество. С запросом на помеху вратарю помог видеотренер, быстро сработал. В третьем периоде просили ребят играть по счету, ловить соперника на контратаках, что нам и удалось», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

Он также поблагодарил игроков своей команды за работу.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Автомобилиста».