0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:20

Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от матчей с «Витязем» в плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем».

«Каждая игра — новая жизнь, поэтому мы не воспоминаем, чтобы было в прошлом. Тем более у «Локомотива» и «Витязя» есть своя история. Мы не питаем никаких иллюзий. С уважением относимся к сопернику и серьезно готовимся.

На чем делаем акцент в подготовке? Продолжается точно такая же работа, как и в сезоне: работаем над игровыми кондициями, функциональным состоянием, наигранными комбинациями. Уже поздно что-то кардинально менять. Поэтому шлифуем те моменты, над которыми работали целый сезон. В плей-офф очень много решающих факторов, в том числе и спецбригады меньшинства и большинства», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Железнодорожники заняли третье место в Западной конференции, набрав 92 очка в 68 встречах. «Витязь» завершил регулярку на шестой позиции, записав на свой счет 76 очков в 68 матчах.

КХЛ
ФК Локомотив (Москва)
ХК Витязь
Игорь Никитин
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ладу-Арену» приведут в соответствие со стандартами ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в августе 2023 года

Крикунов назвал СКА, ЦСКА и «Ак Барс» в числе главных претендентов на Кубок Гагарина