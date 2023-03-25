0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:41

Никитин о победе над ЦСКА: «Сегодня мы были более последовательны»

Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче серии
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Игорь Никитин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Заслужили играть следующий матч. Всегда есть, над чем работать. Сегодня мы были более последовательны. Тяжелая серия, соперник опытный. Цена импульсов очень высока. Сегодня мы были в этом лучше, поэтому победили. 100% — это практический опыт, это ступенька для нас. Следующая игра будет нелегче. Цена следующего матча такая же. Лучше момента для роста команды не придумаешь. Потасовка Исаева? Для него это также опыт, он молодой парень. Только дураки не учатся на своих ошибках. Рашит (Давыдов — тренер вратарей) с ним переговорит, подскажет. Мы не ждали ошибки ЦСКА, мы создавали моменты, но перед третьим периодом сказали, что цена ошибки высока. Нужно не бояться ошибаться, а хотеть выиграть. Аверин? Он опытный парень, взрослый. Он внес определенную солидность, нам это нужно», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. ЦСКА рано радоваться! «Локомотив» выиграл в Москве и вернул серию домой
Источник: Официальный сайт КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Путин заявил о договоренности по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии
В МИД Италии высказались о намерении Британии поставить Киеву снаряды с ураном
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Федоров о поражении от «Локомотива»: «Не вижу проблем по нашей игре»
ЦСКА рано радоваться! «Локомотив» выиграл в Москве и вернул серию домой
Защитник ЦСКА Провольнев — о поражении «Локомотиву»: «Сделаем выводы и будем двигаться дальше»
«Локомотив» обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии
«Салават Юлаев» сохранил тренерский штаб в полном составе. Похоже, руководство вынудили это сделать
Петрович заявил, что от сборной Ирака можно ждать оборонительную игру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник ЦСКА Провольнев — о поражении «Локомотиву»: «Сделаем выводы и будем двигаться дальше»

Федоров о поражении от «Локомотива»: «Не вижу проблем по нашей игре»