Федоров подвел итоги второго матча против СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров на пресс-конференции подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Гагарина против СКА (1:2).

— Хорошая быстрая игра, соперника поздравляю с победой. Имели все шансы забить вовремя и не пропустить то, что пропустили, — начал тренер. — Получили хороший опыт. Едем в Москву, готовимся и ждем голов.

— Со скамейки вам не показалось, что две игры как под копирку похожи друг на друга, лишь с той разницей, что вам не удалось сегодня забить в конце и сравнят счет?

— С моей точки зрения игры не совсем одинаковые. Моментами так может показаться, но мне ничего никогда не кажется. Точно знаю, что игра была другая, хоть моменты и были похожи.

— Как состояние Плотникова?

— Пока не знаю информации, не успел переговорить с докторами. Думаю, все будет в порядке. Надеюсь, мы его увидим в следующей игре.

— Насколько это персональная история с Плотниковым может быть? Его все сегодня прилично охаживали.

— Мне так не показалось. Все ребята — и с нашей стороны и со стороны СКА — старались играть в тело. Нормальный хоккей в плей-офф. Да, где-то больше, где-то меньше.

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Георгий Горностаев