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КХЛ

27 сентября, 23:50

Мартемьянов — о поражении от «Нефтехимика»: «Бросок, рикошет, попало под банку»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2 ОТ).
«Начало матча ничего такого не предвещало. Было несколько хороших моментов у нас, но, к сожалению, парням не хватило хладнокровия. Потом пошли ненужные удаления. Некоторые ребята были перегружены, но я доволен, как сыграли в меньшинстве — и самоотверженно, и правильно. В третьем периоде терять было нечего. Считаю, что играли здорово. Пошли в прессинг, владели инициативой, забили гол, но только один. Был выход один на один, надо было решать вопрос. Ну а в овертайме... Бросок, рикошет, попало под банку.

Очко не помешает в турнирной таблице, будем готовиться дальше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/27/502906.html
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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