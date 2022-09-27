Мартемьянов — о поражении от «Нефтехимика»: «Бросок, рикошет, попало под банку»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2 ОТ).

«Начало матча ничего такого не предвещало. Было несколько хороших моментов у нас, но, к сожалению, парням не хватило хладнокровия. Потом пошли ненужные удаления. Некоторые ребята были перегружены, но я доволен, как сыграли в меньшинстве — и самоотверженно, и правильно. В третьем периоде терять было нечего. Считаю, что играли здорово. Пошли в прессинг, владели инициативой, забили гол, но только один. Был выход один на один, надо было решать вопрос. Ну а в овертайме... Бросок, рикошет, попало под банку.

Очко не помешает в турнирной таблице, будем готовиться дальше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.