Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «С «Магниткой» не хватило той игры, которая была с «Ак Барсом» и СКА»

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение команды от «Металлурга» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-4).

— Болельщики встречают вашу команду возле арены в Магнитогорске. Это главный показатель того, что «Автомобилист» успешно выступил в сезоне?

— У нас лучшие болельщики! Вы сами все слышите, да? Они скандируют «Автомобилист» на протяжении 30-40 секунд! Считаю, что мы выступили великолепно. Не знаю, чего нам не хватило с «Магниткой». Наверное, той игры, которая была с «Ак Барсом» и СКА. Она приносила нам победы. От обороны, к сожалению, не получилось сыграть так практически идеально, как мы это делали в двух прошлых раундах.

— Все серия с «Металлургом» получилась качельной: то «Автомобилист» владел преимуществом, то соперник. Можно сказать, что в полуфинале встретились две равные команды?

— У нас сплав опыта, а у «Металлурга» команда наполовину молодая, плюс тоже сплав опыта. Да, наверное, встретились равные команды. Честно, мне нечего сказать. Моментами мы играли лучше, моментами — соперник. Плей-офф — это стечение обстоятельств, удача, фарт. Другого не дано. Хоккейный бог решает за нас.

По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 68 матчах.

В плей-офф екатеринбургский клуб обыграл «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).