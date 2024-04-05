Каменский: «Локомотив» реализует свою тактику и делает это здорово»

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

После двух матчей ярославский клуб обыгрывает своего соперника со счетом 2-0.

«Уровень подготовки команды, в первую очередь, зависит от тренерского штаба. Естественно, отдыхать — это хорошо. Но когда ты играешь через день, то приобретаешь больше игровой практики. Так что затянувшаяся пауза немного помешала «Трактору». А «Локомотив» играет в своем стиле, реализует свою тактику, и делает это здорово», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Третья игра серии «Локомотива» и «Трактора» состоится 6 апреля в Челябинске. Начало — в 14.30 мск.