Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Все сбалансировано, нет перекосов ни в одну сторону»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин поделился мнением об игре «Автомобилиста» после выхода команды в полуфинал плей-офф КХЛ.

«Прекрасная работа «Автомобилиста» в плане тренерской работы. В «регулярке» команда показывала как хорошие серии, так и слабы. А в решающих играх, «Автомобилист» — очень крепкая команда, монолитная с очень серьезной работой. Поэтому команда по заслугам прошла СКА, очень хорошо играет в обороне и хорошо убегает в атаке. Все сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону. Хорошая вратарская позиция, все по уму», — цитирует Канарейкина LiveResult.

В серии второго раунда плей-офф КХЛ клуб из Екатеринбурга одержал победу над СКА со счетом 4-1. В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с победителем в паре «Спартак» — «Металлург» (2-3).