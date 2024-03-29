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29 марта, 19:19

Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Все сбалансировано, нет перекосов ни в одну сторону»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин поделился мнением об игре «Автомобилиста» после выхода команды в полуфинал плей-офф КХЛ.

«Прекрасная работа «Автомобилиста» в плане тренерской работы. В «регулярке» команда показывала как хорошие серии, так и слабы. А в решающих играх, «Автомобилист» — очень крепкая команда, монолитная с очень серьезной работой. Поэтому команда по заслугам прошла СКА, очень хорошо играет в обороне и хорошо убегает в атаке. Все сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону. Хорошая вратарская позиция, все по уму», — цитирует Канарейкина LiveResult.

В серии второго раунда плей-офф КХЛ клуб из Екатеринбурга одержал победу над СКА со счетом 4-1. В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с победителем в паре «Спартак» — «Металлург» (2-3).

Источник: LiveResult.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
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