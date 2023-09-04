КХЛ изменила регламент после ситуации с дисквалификацией Федотова

Сегодня, 18:13
КХЛ внесла поправки в дисциплинарный регламент перед стартом нового сезона.
Изменилась статья 14 — о спортивной дисквалификации. Согласно новой редакции, если Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала хоккеиста, но он или его клуб находятся в процессе обжалования решения ИИХФ, то КХЛ вправе принять решение о допуске спортсмена к участию в чемпионате или отдельно взятом матче.
При этом клуб обязуется компенсировать лиге все возможные убытки и потери в связи с допуском хоккеиста.
Голкипер ЦСКА Иван Федотов сыграл за команду против «Ак Барса» (2:5) в первом матче нового сезона КХЛ, несмотря на дисквалификацию, которую на него наложила ИИХФ.
В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.
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|2 : 1
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|18:00
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Спартак – Северсталь
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Ак Барс – Трактор
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