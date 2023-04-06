Коньков: «Первое звено «Ак Барса» использовало свои моменты и сделало результат»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал причины победы «Ак Барса» в третьем матче полуфинала плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:2 ОТ).

«То, что «Авангард» не должен выходить в финал после поражений, подобных вчерашнему, — глупость полная. Идет серия, обе команды сражаются. Если кто-то считает «Ак Барс» слабым соперником, то не стоит витать в облаках. Первое звено казанцев использовало свои моменты и сделало результат. Личности решают в составе обеих команд. Михаил Кравец сказал, что его подопечные контролировали игру, но им не хватило пяти минут для того, чтобы дотерпеть. Самое интересное только начинается. Финалы обеих конференций интересно смотреть», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.