Коньков заявил, что «Авангард» не поддавался на провокации лидеров «Ак Барса»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил победу «Авангарда» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина над «Ак Барсом» со счетом 3:2.

«Мне понравилось, как «Авангард» отреагировал на свое поражение. Омичи сохранили свою динамичную игру с хорошей реализацией, проявив терпение. Ребята не поддавались на провокации со стороны лидеров «Ак Барса». Хотелось бы получить разъяснения насчет момента, в котором Радулов ударил по лицу Шарипзянова, но его никто не удалил. Дамир тогда сдержался, а Александр потом его дружески по голове погладил. Мне понравилась игра «Авангарда». «Ак Барс» до конца гнул свою линию. Все это перейдет на следующую игру. Матч в Омске будет бескомпромиссным», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Сейчас счет в противостоянии равный — 1-1.

Третий матч серии финала Востока пройдет в среду, 5 апреля. Хозяином площадки будет «Авангард».