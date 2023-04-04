Коньков заявил, что «Авангард» не поддавался на провокации лидеров «Ак Барса»

Сегодня, 19:31
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил победу «Авангарда» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина над «Ак Барсом» со счетом 3:2.
«Мне понравилось, как «Авангард» отреагировал на свое поражение. Омичи сохранили свою динамичную игру с хорошей реализацией, проявив терпение. Ребята не поддавались на провокации со стороны лидеров «Ак Барса». Хотелось бы получить разъяснения насчет момента, в котором Радулов ударил по лицу Шарипзянова, но его никто не удалил. Дамир тогда сдержался, а Александр потом его дружески по голове погладил. Мне понравилась игра «Авангарда». «Ак Барс» до конца гнул свою линию. Все это перейдет на следующую игру. Матч в Омске будет бескомпромиссным», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
Сейчас счет в противостоянии равный — 1-1.
Третий матч серии финала Востока пройдет в среду, 5 апреля. Хозяином площадки будет «Авангард».