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Сегодня, 00:27

Коробкин — о победе над «Автомобилистом»: «Металлург» перехватил инициативу в серии»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Металлурга» Егор Коробкин подвел итоги второго матча серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (3:2 ОТ).

— Конечно, проигрывать всегда неприятно, особенно в плей-офф, — приводит слова Коробкина Metaratings.ru. — Но мы сделали правильные выводы после поражения. Ничего глобального не меняли, нам следовало продолжать гнуть свою линию и навязывать сопернику свой хоккей.

— Как оцените игру в каждом периоде, которых получилось более семи? Как физически перенесли?

— Считаю, в каждом периоде была равная, упорная игра. Были моменты, как в ту, так в другую сторону. В этом матче мы были лучше в завершении, реализация была выше. Физически — были хорошо готовы, поэтому никаких сложностей. Рады победе.

— 55 заблокированных бросков и 36 минут штрафа на двоих. О чём это говорит и почему не удалось реализовать 5 на 4?

— Обе команды хотят выиграть, от этого стараются как можно меньше допустить бросков по своим воротам. Удаления, наверное, из-за нервов, может где-то от неправильных действий. С реализацией большинства все впереди, работаем над этим компонентом.

— Подведите итоги поездки в Екатеринбург.

— Конечно, хотелось бы выиграть обе встречи, а итоги подводить рано. Считаю, этой победой мы перехватили инициативу в серии. С хорошим настроением летим домой и желанием выиграть обе игры на своей арене.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет в Магнитогорске 6 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-metallurga-korobkin-o-matche-s-avtomobilistom-etoi-pobedoi-my-perekhvatili-iniciativu-v-serii-232871/
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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