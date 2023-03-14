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Сегодня, 21:58

ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал «Запада»

Виктория Кравченко
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА обыграл «Северсталь» в седьмом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина — 5:3.

В составе армейцев голы забили Сергей Плотников, Владислав Каменев, оформивший дубль, Владислав Провольнев и Максим Соркин.

У гостей отличились Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Западной конференции. В следующем раунде команда сыграет с «Локомотивом».

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Голы: Думбадзе — 1 (Денисов, Гераськин), 13:02 — 0:1. Петунин — 3 (бол., Абросимов), 16:38 — 0:2. Плотников — 4 (бол., Григоренко, Нестеров), 18:25 — 1:2. Каменев — 3 (Провольнев, Окулов), 34:15 — 2:2. Провольнев — 1 (Слепышев, Карнаухов), 45:42 — 3:2. Соркин — 1 (Мамин, Григоренко), 46:09 — 4:2. Суворов — 3 (Иванцов), 54:55 — 4:3. Каменев — 4 (мен., п.в., Сергеев, Нестеров), 59:47 — 5:3.

Вратари: Рейдеборн — Самонов (59:27 — 59:47).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 42 (14+15+13) — 26 (10+8+8).

Судьи: Бирин, Морозов.

14 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9349 зрителей.

Счет в серии: 4-3.

КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
30
49
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