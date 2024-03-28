«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и перевел серию в седьмой матч

«Авангард» в шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.

На шайбы Мартина Герната и Максима Шалунова омичи ответили точными бросками Игоря Мартынова, Семена Чистякова и Николая Прохоркина.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 марта в Омске.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Гернат — 2 (Березкин, Береглазов), 19:59 — 1:0. Шалунов — 5 (Березкин, Сергеев), 22:32 — 2:0. Мартынов — 1 (Прохоркин, Юрчо), 27:58 — 2:1. Чистяков — 3 (Ткачев, Спунер), 29:34 — 2:2. Прохоркин — 2 (бол., Спунер, Ткачев), 39:57 — 2:3.

Вратари: Исаев (58:01) — Хомченко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (13+9+10) — 26 (8+11+7).

Судьи: Морозов, Раводин.

28 марта. Ярославль. Арена-2000. 7494 зрителя.

Счет в серии: 3-3.