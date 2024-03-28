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28 марта, 21:40

КХЛ: «Металлург» победил «Спартак», «Локомотив» уступил «Авангарду». Результаты матчей 28 марта

Ана Горшкова
Корреспондент
Форвард «Спартака» Герман Рубцов и нападающий «Металлурга» Денис Зернов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Матчи второго раунда Кубка Гагарина-2024.

28 марта, четверг

«Металлург» — «Спартак» — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Голы: Юров — 2 (Петунин, Маклюков), 7:08 — 1:0. Зернов — 3 (Канцеров), 11:36 — 2:0. Юров — 3 (Петунин, Михайлис), 19:08 — 3:0. Вовченко — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 34:45 — 4:0. Мальцев — 2 (мен., Рукавишников), 37:36 — 4:1. Рубцов — 3 (бол., Порядин, Голдобин), 48:26 — 4:2. Порядин — 3 (бол., Локтионов, Голдобин), 51:12 — 4:3. Коробкин — 2 (Пресс, Джонсон), 54:58 — 5:3.
Вратари: Набоков — Николаев (Кареев, 19:08, 59:02).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 28 (9+7+12) — 40 (9+19+12).
Судьи: Бирин, Наумов.
28 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.
Счет в серии: 3-2

«Локомотив» — «Авангард» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Гернат — 2 (Березкин, Береглазов), 19:59 — 1:0. Шалунов — 5 (Березкин, Сергеев), 22:32 — 2:0. Мартынов — 1 (Прохоркин, Юрчо), 27:58 — 2:1. Чистяков — 3 (Ткачев, Спунер), 29:34 — 2:2. Прохоркин — 2 (бол., Спунер, Ткачев), 39:57 — 2:3.
Вратари: Исаев (58:01) — Хомченко.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (13+9+10) — 26 (8+11+7).
Судьи: Морозов, Раводин.
28 марта. Ярославль. Арена-2000. 7494 зрителя.
Счет в серии: 3-3

Календарь плей-офф КХЛ-2023/24

КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
2
22
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