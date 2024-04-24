«Металлург» одержал четвертую победу над «Локомотивом» и выиграл Кубок Гагарина

«Металлург» на выезде победил «Локомотив» в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина — 2:1.

Победу гостям принесли шайбы Дениса Зернова и Даниила Вовченко. За ярославцев отличился Ярослав Лихачев.

«Металлург» одержал четвертую подряд победу в серии и стал победителем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

«Локомотив» второй раз в своей истории уступил в финале Кубка Гагарина. В сезоне-2008/09 ярославцы в решающей серии уступили «Ак Барсу» (3-4).

КХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Лихачев — 1 (Тесанов, Гернат), 8:33 — 1:0. Зернов — 12 (Минулин, Силантьев), 39:22 — 1:1. Вовченко — 3 (бол., Петунин, Гераськин), 51:10 — 1:2.

Вратари: Исаев (57:01 — 57:16, 58:14) — Набоков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (8+9+11) — 30 (7+15+8).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

24 апреля. Ярославль. Арена-2000. 7846 зрителей.

Счет в серии: 0-4