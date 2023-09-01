Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

1 сентября, 23:11

Президент ИИХФ о ситуации с Федотовым: «Если так будет продолжаться, последуют санкции — ФХР, КХЛ и игроку»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ» о возможных последствиях для Федерации хоккея России (ФХР), КХЛ, ЦСКА и вратаря Ивана Федотова после его игры в матче регулярного чемпионата против «Ак Барс» (2:5).

«Мы еще не определились с числом, когда будет рассмотрено дело Федотова. Санкции в адрес ЦСКА? Это решит дисциплинарная комиссия. Но если так будет продолжаться, санкции будут адресованы ФХР, а также КХЛ и игроку», — сказал Тардиф «СЭ».

1 сентября ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь принял участие в матче открытия сезона против «Ак Барса».

До этого ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года, а ИИХФ дисквалифицировала голкипера на четыре месяца.

Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
ФХР
14
Обсудить
Читайте также
Сергей Федоров: «Всем давно надо проснуться. Идет СВО, мир поменялся»
Россиянка Александрова и украинка Цуренко обменялись одобрительными жестами после матча
Песков заявил о посещении Путиным родных мест его предков в Тверской области
Reuters узнало о включение снарядов с обедненным ураном в пакет помощи Киеву
В США заявили о случайном раскрытии Киевом реальных потерь ВСУ
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 0 0 0 0
2 Витязь 0 0 0 0
3 Северсталь 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Торпедо 0 0 0 0
6 Спартак 0 0 0 0
7 Динамо Мн 0 0 0 0
8 Динамо 0 0 0 0
9 Сочи 0 0 0 0
10 Куньлунь 0 0 0 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Металлург 0 0 0 0
3 Трактор 0 0 0 0
4 Сал. Юлаев 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Авангард 0 0 0 0
7 Нефтехимик 0 0 0 0
8 Сибирь 0 0 0 0
9 Автомобилист 0 0 0 0
10 Барыс 0 0 0 0
11 Адмирал 0 0 0 0
12 Лада 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
2.09 14:00
Динамо – СКА
 - : -
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 - : -
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург
 - : -
2.09 16:00
Лада – Трактор
 - : -
2.09 17:00
Спартак – Куньлунь
 - : -
2.09 17:00
Витязь – Амур
 - : -
2.09 17:00
Северсталь – Сочи
 - : -
2.09 17:30
Нефтехимик – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Материалы сюжета: Федотов, ЦСКА и «Филадельфия»: подробности дела между КХЛ и НХЛ
Сергей Федоров: «Всем давно надо проснуться. Идет СВО, мир поменялся»
Тренер ЦСКА Федоров: «Федотов сыграл хорошо, пропустив год карьеры»
Федотов получил «пятерку» от «Ак Барса». Как сыграл вратарь, замешанный в международном скандале
«Ак Барс» победил ЦСКА и выиграл Кубок открытия
ЦСКА проиграл «Ак Барсу», Федотов пропустил пять шайб. Онлайн-трансляция матча за Кубок открытия
В ИИХФ пригрозили ответными действиями за участие Федотова в будущих матчах КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Федоров: «Всем давно надо проснуться. Идет СВО, мир поменялся»

Билялетдинов: «ЦСКА и «Ак Барс» сыграли здорово, показали хороший хоккей»