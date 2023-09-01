Президент ИИХФ о ситуации с Федотовым: «Если так будет продолжаться, последуют санкции — ФХР, КХЛ и игроку»

Глава ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ» о возможных последствиях для Федерации хоккея России (ФХР), КХЛ, ЦСКА и вратаря Ивана Федотова после его игры в матче регулярного чемпионата против «Ак Барс» (2:5).

«Мы еще не определились с числом, когда будет рассмотрено дело Федотова. Санкции в адрес ЦСКА? Это решит дисциплинарная комиссия. Но если так будет продолжаться, санкции будут адресованы ФХР, а также КХЛ и игроку», — сказал Тардиф «СЭ».

1 сентября ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь принял участие в матче открытия сезона против «Ак Барса».

До этого ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года, а ИИХФ дисквалифицировала голкипера на четыре месяца.