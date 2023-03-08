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Сегодня, 22:38

Макеев — о серии с «Металлургом»: «Надо выигрывать дома и приехать в Магнитогорск за победой»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Алексей Макеев.
Фото ХК «Автомобилист»
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Металлургом» (4:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии: 2-2.

— Что помогло обыграть «Металлург»?

— Разбирали, как соперник играет в большинстве и меньшинстве. Забили первый хороший гол в меньшинстве. Хорошо действовали в большинстве. По игре мы были посвежее. Нам многое удавалось.

— За счет чего достигалась свежесть в движении после двух долгих матчей с овертаймами?

— Это четвертая игра в серии. До этого были два напряженных овертайма с поражениями. Кое-что пересмотрели, поменяли — это помогло.

— Победа в четвертом матче важна для психологического духа команды после поражений в овертаймах?

— Здорово, что мы сравняли счет в серии перед домашним матчем. Пятая игра пройдет при наших болельщиках. Еще раз пересмотрим сегодняшнюю и предыдущие игры. Найдем новые шаблоны и ключи к чему-то новому.

— А к чему нужно найти ключи в игре «Автомобилиста»? Сегодня команда смотрелась хорошо и в атаке, и в обороне.

— Хорошо, что мы сегодня победили. Забили четыре гола — и забыли эту игру. Все начинается заново. Теперь серия идет до двух побед. Надо выигрывать дома и приехать в Магнитогорск за победой.

— «Металлург» не может реализовать большинство в серии с «Автомобилистом». Что помогает вам надежно играть в меньшинстве?

— У нас опытный тренер по меньшинству. Разобрали большинство «Магнитки». У них две спецбригады с хорошими мастерами. Пока нам удается сдерживать их натиск.

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Алексей Макеев
Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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