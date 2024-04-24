Набоков поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина

Сегодня, 23:42
Голкипер «Металлурга» Илья Набоков рассказал «СЭ» о своих эмоциях после победы команды в Кубке Гагарина.
— Куда повезешь кубок?
— Пока не знаю, куда повезу. Хочу насладиться моментом, а дальше будет видно.
— Из чего сложился твой невероятный сезон?
— Конечно же, спасибо моим родителям, близким и родным. Они много поддерживали меня. Спасибо большое тренерам и руководству клуба, что дали возможность себя проявить.
— «Локомотив» тебе забивал только, когда ты был без клюшки.
— Конечно, команда здорово играла в обороне. Помогали мне, ловили на себя шайбы. Из-за этого нам мало забили в этой серии.
— Можно ли назвать сезон сказкой?
— Конечно, можно. Это что-то нереальное. Но сейчас понимаю, что все реально и возможно.
— Ты по ходу сезона выиграл конкуренцию. Как весь этот год для тебя складывался? Начинал то с позиции второго-третьего вратаря, а сейчас — лучший игрок плей-офф.
— Честно, не думал об этом, просто старался выходить на лед. На каждую тренировку и работать над собой. И все пришло.
— Тебя не ломали замены по ходу игр, после одной пропущенной шайбы. Как ты это переживал?
— Я понимал, что это только для того, чтобы взбодрить команду и помочь ей, чтобы она взбодрилась. Поэтому особо не расстраивался.
— Кубок тяжелый?
— Да. Но легче его поднять, чем добраться.
— 4-0 в финале никто не ждал.
— Мы сами не ждали. Просто верили в друг друга.
— Что для тебя значит звание лучшего игрока плей-офф?
— Очень круто, очень счастлив. Отмечу родителей и всех парней из команды, которые мне помогали. Каждый в нашей команде MVP.
— Какие у тебя мысли о будущем?
— Пока их нет. Хочу насладиться моментом и дальше будет видно, — сказал Набоков.