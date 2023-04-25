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Сегодня, 22:45

Галиев: «Мы с первого периода были заряжены на борьбу. Рейдеборну надо чаще бросать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу казанцев в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2:1) и свою победную шайбу. Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Галиев забросил в концовке третьего периода при равенстве в счете.

«Выходили сегодня как на последнюю игру. Мы понимали что больше нельзя осечку допускать. С первого периода было понятно что заряжены на борьбу, агрессивно в обороне надо было действовать. И бросать, бросать и еще раз бросать. Не забивал в Москве стопроцентные броски, но хочется помочь команде. Это большая ответственность, попытался довести до ворот шайбу. Адаму (Рейдеборну, вратарю ЦСКА, — Прим. «СЭ») надо чаще бросать, доводить шайбу до ворот.

Настрой был боевой сегодня, скорости, эмоции. Хорошо играли, с головой, но они дали нам стимул, заряженность. В плей-офф это важно. После пропущенной шайбы нормально себя чувствовали, поговорили в раздевалке и с такими же эмоциями в раздевалку вернулись. Пусть гол, но отступать нам некуда", — сказал Галиев.

Для Галиева эта шайба стала первой в финальной серии с ЦСКА. В 2018 году в финале против ЦСКА форвард забросил три гола в пяти матчах.

Станислав Галиев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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