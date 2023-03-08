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КХЛ

Сегодня, 20:50

Нападающий «Торпедо» Гончарук: «В конце ударился, расстроился, что не забил. Полежал немного, подумал»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:4 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Хорошая, боевая игра, тот хоккей, который болельщики ждут в плей-офф. Слава Юогу, получилось выиграть.

— Начало не задалось. За счет чего удалось переломить?

— Не опустили руки, не повесили головы. Получилось вернуться в игру значительно быстро. Потом мы перестроились, вышли на свой уровень, на свой хоккей и продолжили в него играть.

— У вас было три матча без очков. Сегодня поучаствовали в трех голах. Пару слов об этом.

— Главное, что команда выиграла. До этого не забивал, не отдавал, мы выиграли дома. Главное в плей-офф — это командный результат. Сегодня получилось принести полезные действия, вклад в эту победу. Очень рад, буду работать дальше.

— Прошлый матч не получился от слова совсем. Был какой-то разговор после него?

— Да мы с ребятами постоянно разговариваем, даже если выиграли игру. Пытаемся что-то разобрать, где-то подправить ошибки. Потому что мы команда и должны решать такие моменты вместе.

&laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:5 ОТ. Чистый восторг. «Динамо» и «Торпедо» подарили один из лучших матчей плей-офф в истории

— Что удалось изменить в сегодняшней игре, чтобы переломить?

— Наверное, играть в тот хоккей, в который умеем, с шайбой.

— Как настраивали себя на овертайм?

— Ну пропустили в третьем, ничего страшного. Пришли в раздевалку, немного отдохнули, успокоились и настроились на четвертый период. Старались выводиться, оставить все там. Силы нельзя экономить в плей-офф. Вышли заряженные и бились до конца.

— По окончании регулярки Игорь Ларионов говорил об усталости после такого количества матчей. Но сегодня показалось, что «Торпедо» выглядело свежее.

— Не знаю, я не жалуюсь, у нас нет выбора (смеется). В НХЛ они вообще играют 82 матча, по-моему. Ничего страшного нет, только интереснее. Всегда в тонусе, ощущаю себя отлично.

— В конце был эпизод, когда поднимались со льда тяжело. Что случилось?

— Да ничего, ударился, расстроился, что не забил. Полежал немного, подумал.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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