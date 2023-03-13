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Сегодня, 15:18

Щитов: «Если хоккеисты «Северстали» победят ЦСКА, это будет один из лучших моментов в их карьерах»

Щитов оценил игру «Северстали» в серии против ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил игру «Северстали» в серии против ЦСКА.

«Я всегда говорил, что Разин — хороший тренер. Он сам был прекрасным хоккеистом. У него молодая команда, которая показывает интересную игру и в третий раз подряд выходит в плей-офф. Сейчас против ЦСКА 3-3 в серии, и это о многом говорит, — говорит Щитов. ЦСКА должен максимально собраться в седьмом матче. За плечами этих хоккеистов решающие матчи Кубка Гагарина и Олимпийских игр. «Северстали» не хватает опыта, а соперник — очень мощная команда. Думаю, что ЦСКА выиграет, но я очень хочу ошибиться. Если победит «Северсталь», будет очень круто. За счет чего «Северсталь» может победить? Главное для этой команды — не отходить от своей игры, выходить на матч без боязни и с уверенностью в своих силах. Как говорит Игорь Ларионов, игрокам надо понимать, что ради таких моментов они и живут. Если хоккеисты «Северстали» победят ЦСКА, это будет один из лучших моментов в их карьерах», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Победитель серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3) встретится с «Торпедо» во втором раунде плей-офф.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-esli-hokkeisty-severstali-pobedyat-tsska-e-to-budet-odin-iz-luchshih-momentov-v-ih-kar-erah/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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