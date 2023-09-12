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Сегодня, 05:55

Никитин — о поражении от «Сочи»: «Такие матчи обесценивают победу над СКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:5).

«Комментировать нечего. Нужно извиниться перед болельщиками и всеми, кто нас поддерживает. Конечно, такие матчи обесценивают победу над СКА, мы сказали ребятам то же самое. Это наш уровень притязаний. Довольствуемся малым. Прежде всего, нам нужно постоянно обыгрывать самих себя. При всем уважении к «Сочи», мы проиграли самим себе, поэтому победа над СКА уже неинтересна.

Не скажу, что доверие молодым должно оправдываться. Для молодого игрока посыл такой: это мой шанс, моя часть классной работы, которой я занимаюсь. Я не думаю, что мы ошиблись, поставив молодых ребят. Не в них проблема. Проблема в том, что такие шансы расцениваются как проходная ситуация. В жизни нужно пользоваться каждым моментом — не знаешь, какой может быть ключевым в карьере.

Нужно ли было менять Бочарова? Давайте вернемся в начало матча. Команда выходит на лед с вратарем, который не играл две недели. Что нужно сделать? Помочь ему, поймать на себя шайбу. В сегодняшней игре подчеркнуть неудачную игру Бочарова было бы предательством с нашей стороны. Это поражение командное", — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Сочи» набрал 4 очка и поднялся на восьмое место Западной Конференции. «Локомотив» с тем же количеством очков идет на десятой строчке «Запада».

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
Игорь Никитин
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9 Динамо Мн 4 2 2 4
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