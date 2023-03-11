0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:41

Никулин: «Вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин рассказал, как его команде удалось раньше всех в Западной конференции КХЛ обеспечить себе участие во втором раунде плей-офф.

«Довольны просто тем, что выиграли. Теперь нужно отдохнуть и готовиться к следующему раунду. Конечно, пара дней отдыха — это преимущество. Тем более после такой непростой серии. Вы видели, что «Витязь» просто так ее нам не отдал. Нам надо играть в свою игру, в свой хоккей, как мы можем. И делать это с первых минут каждого матча», — цитируют «Известия» Никулина.

Также 21-летний форвард поделился мнением, почему первый раунд плей-офф для всех непросто складывается.

«Может быть, все из-за того, что КХЛ сделала такой длинный регулярный чемпионат. Больше игр, чем обычно, а через пару дней после его окончания уже начинается плей-офф. Это могло повлиять. Но, честно говоря, я не эксперт, чтобы по этому поводу высказываться. Лично для меня, не скажу, что тяжело дался длинный регулярный чемпионат. Это поначалу тяжеловато, а дальше ты привыкаешь, адаптируешься. И наоборот... Вот сейчас оглядываешься назад, смотришь, вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел, первый раунд плей-офф заканчивается. Как-то особо не замечаешь все это в конце сезона. Как будто и не играл столько», — добавил Никулин.

Источник: https://iz.ru/1481538/aleksei-fomin/68-matchei-v-reguliarnom-chempionate-kkhl-ia-tochno-ostavil
0
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Кудашов — о поражении от «Торпедо»: «В хоккее нелогичного не бывает»
Ларионов рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть «Динамо» в пятом матче серии
В «Торпедо» рассказали о состоянии Уракова, получившего рассечение коньком по лицу в матче с «Динамо»
Ларионов в шаге от победы над «Динамо»! Новый бешеный матч самой крутой серии плей-офф
Федоров назвал нелегким матч ЦСКА с «Северсталью»
Разин о поражении от ЦСКА: «Серия продолжается. Едем в Череповец, в Чикаго!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларионов рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть «Динамо» в пятом матче серии

Кудашов — о поражении от «Торпедо»: «В хоккее нелогичного не бывает»