Никулин: «Вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел»

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин рассказал, как его команде удалось раньше всех в Западной конференции КХЛ обеспечить себе участие во втором раунде плей-офф.

«Довольны просто тем, что выиграли. Теперь нужно отдохнуть и готовиться к следующему раунду. Конечно, пара дней отдыха — это преимущество. Тем более после такой непростой серии. Вы видели, что «Витязь» просто так ее нам не отдал. Нам надо играть в свою игру, в свой хоккей, как мы можем. И делать это с первых минут каждого матча», — цитируют «Известия» Никулина.

Также 21-летний форвард поделился мнением, почему первый раунд плей-офф для всех непросто складывается.

«Может быть, все из-за того, что КХЛ сделала такой длинный регулярный чемпионат. Больше игр, чем обычно, а через пару дней после его окончания уже начинается плей-офф. Это могло повлиять. Но, честно говоря, я не эксперт, чтобы по этому поводу высказываться. Лично для меня, не скажу, что тяжело дался длинный регулярный чемпионат. Это поначалу тяжеловато, а дальше ты привыкаешь, адаптируешься. И наоборот... Вот сейчас оглядываешься назад, смотришь, вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел, первый раунд плей-офф заканчивается. Как-то особо не замечаешь все это в конце сезона. Как будто и не играл столько», — добавил Никулин.