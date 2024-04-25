Петунин: «С 7 до 15 лет играл параллельно в хоккей с мячом, с шайбой и хоккей на траве»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин в интервью «СЭ» высказался о победе в финале плей-офф КХЛ над «Локомотивом» (4-0) и умении играть на пятаке.

— 4-0 в финальной серии. Как так сложилось?

— Наверное, все звезды совпали. Даже не знаю, что сказать.

— Думаю, ключевое — ваш гол в третьем матче. Расскажите про тот момент.

— Робин Пресс хорошо меня запустил. Никита Михайлис забежал в зону. Я хотел бросить ему на отскок. Вратарь неудачно сыграл, отбил, и шайба залетела в ворота.

— Как относились к шуткам, что «Металлург» назвали «Севаллург»? Или «Металлург» Череповец?

— Думаю, это нормально. Потому что понятно, что есть костяк ребят, которые пришли из Череповца. Но ребята, которые составляли костяк здесь, нас приняли. Не было разделения в команде. Все вместе, единым кулаком. Так и взяли кубок.

— Огромный прогресс у Ильи Набоков. Были вратари на вашей памяти, которые играли так классно?

— Честно, не вспомню. Из последних, наверное, Илья Сорокин. Но ЦСКА тоже до этого без него выигрывал.

— У Андрея Разина спрашивали на пресс-конференции про вашу классную игру на пятаке. Он рассказывал, что вы пришли из хоккея с мячом. Это действительно навык из этой игры?

— Сложно сказать. Я пришел не совсем из хоккея с мячом. Я начал заниматься хоккеем с шайбой. Но у меня вся семья играла в хоккей с мячом: два дяди, папа — чемпион России, мастер спорта международного класса, чемпион среди молодежи. И я с 7 до 15 лет играл параллельно в хоккей с мячом, хоккей с шайбой и хоккей на траве летом. Наверное, есть какой-то определенный навык.

— Вас называют королем пятака.

— Мне кажется, полно ребят в лиге, которые хорошо играют на пятаке.

«Металлург» в финале Кубке Гагарина победил «Локомотив» (4-0). Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.