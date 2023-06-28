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Сегодня, 16:09

Плющев — о развитии хоккея в России: «Условия созданы, а роста мастерства нет»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что российский хоккей может прогрессировать в любые времена.

«А что сейчас изменилось для спортсменов? Они во все времена в очень хороших условиях. Им создаются такие блага, что только выигрывай. Вопрос другой: нет программы, нет методик в том же хоккее. Есть только горячее желание сказать, что «система работает», как мы слышим из одного клуба. Но, что значит работает? Если 12 человек уходят из состава в межсезонье, а на их места берут новых, это не значит, что система работает хорошо. Она должна выдавать на гора результат — тогда это будет «хорошо». Раньше в стране была система развития спорта, так она выдавала мастеров «мешками». О них знал весь мир. Сейчас могла бы хоть единицами радовать. Все время слышим о том, что строят катки с искусственным льдом. Да, их в стране немерено. Но катки не воспитывают хоккеистов. Их воспитывают специалисты, тренеры высокого класса. Катки — только необходимые условия. Условия у нас созданы, а роста мастерства нет», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.

Весной 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия в международных турнирах. В марте 2023-го организация приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-plyushhev-malo-postroit-katki-chtoby-vospitat-horoshih-hokkeistov/
Хоккей
Владимир Плющев
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