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Сегодня, 19:34

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» и прервал серию из шести поражений подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Голами в составе команды из команды из Уфы отметились Данил Аймурзин, Шакир Мухамадуллин и Сергей Шмелев, забивший в овертайме.

За команду из Екатеринбурга отметились Даниил Тарасов и Сергей Зборовский.

«Салават Юлаев» прервал серию из шести поражений подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Востока с 43 очками в 34 играх.

«Автомобилист» находится на первой строчке, набрав 49 очков в 34 матчах.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Аймурзин — 2 (бол., Хмелевский, Алалыкин), 34:15 — 1:0. Зборовский — 2 (Эберт, Да Коста), 35:41 — 1:1. Мухамадуллин — 5 (Картаев, Тимкин), 36:08 — 2:1. Тарасов — 2 (Да Коста), 43:55 — 2:2. Шмелев — 13 (Науменков, Коледов), 61:38 — 3:2.

Вратари: Кареев — Бобков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (6+12+9+3) — 19 (2+9+8+0).

Судьи: Гамалей, Кулаков.

25 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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