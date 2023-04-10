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Сегодня, 21:44

Щитов заявил, что тренерский опыт Билялетдинова очень сильно повлиял на результат серии с «Авангардом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру «Ак Барса» в финальной серии Восточной конференции с «Авангардом».

«Все игры в серии «Ак Барс» — «Авангард» были равными, в одну шайбу. Встречались равные соперники. Если «Ак Барс» выиграл со счетом 4-1, значит, это было по делу. Тренерский опыт Билялетдинова очень сильно повлиял на результат. Казанские нападающие — очень опытные и креативные мастера. Они превзошли за счет этих качеств омский коллектив», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Казанцы выиграли со счетом 4-1 и прошли в финал Кубка Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-trenerskij-opy-t-bilyaletdinova-ochen-sil-no-povliyal-na-rezul-tat-serii-s-avangardom/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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