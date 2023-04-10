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Сегодня, 19:38

Щитов заявил, что ЦСКА должен выигрывать в финале Запада

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что ЦСКА должен переиграть СКА в финальной серии Западной конференции.

«Очень интересная серия. Я не думаю, что у СКА сейчас есть психологическое преимущество. Серия равная. Больше опыта на стороне игроков ЦСКА. Я не знаю, как сложится пятый матч, но это качество должно им помочь. Изначально я считал, что у москвичей больше шансов на победу. Останусь верен своему мнению. Посмотрим, как все сложится, ведь это хоккей. Но я думаю, что ЦСКА должен выигрывать в этой серии», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Счет в противостоянии равный — 2-2. Пятая игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало в 19:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-tsska-dolzhen-vy-igry-vat-v-finale-zapada-na-ih-storone-bol-she-opy-ta/
Никита Щитов
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