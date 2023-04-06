Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:48

Щитов заявил, что удаления Сведберга не было

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Никита Щитов высказал свое мнение насчет третьего матча серии «Авангард» — «Ак Барс» (2:3 ОТ).

«Ак Барс» — хорошая команда с опытными мастерами в нападении, но все-таки, считаю, «Авангард» должен был доводить матч до победы. Хозяева уверенно вели 2:0, пропустили гол и ключевую роль, я думаю, сыграло удаление Виктора Сведберга. Была борьба, у него клюшка была в двух руках, но ему подбивали ногу, он упал и за собой утащил игрока «Ак Барса». На мой взгляд, двух минут там не было. Судейская ошибка? Все люди ошибаются. Не думаю, что это было предвзято. Судья находился в том месте и ему так показалось, но, на мой взгляд человека, который играл в хоккей, удаления не было. Сведберг правильно возмущался. Дамир Шарипзянов тоже сказал, что удаление 50 на 50. Понятно, что игроки в плей-офф не могут открыто высказаться из-за возможного штрафа. Странно, что на этот момент не обратили внимания. Возможно, эпизод разберут, ведь из-за него матч перешел в овертайм. Я не думаю, что он будет переломным. Об этом говорить еще рано. В следующем матче «Авангарду» будет нужнее и команда отдаст все силы. Пока непонятно, кто станет победителем в серии", — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Четвертый матч серии «Авангарда» и «Ак Барса» состоится 7 апреля в Омске. Начало встречи намечено на 16:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-udaleniya-svedberga-ne-by-lo-e-pizod-sy-gral-klyuchevuyu-rol-v-matche/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Чугайнов: «И для «Спартака», и для Абаскаля концовка сезона станет проверкой на прочность»
Ломаев заявил, что матч «Крылья Советов» — «Акрон» стал бы большим событием для фанатов
Шитов: «В раздевалке Осинькин сказал, что мы заслуживали большего в матче с ЦСКА»
Даса — о незабитом пенальти Фомина: «Ценю, что Даниил берет ответственность за себя»
Улыбка Акинфеевых, сердце Гайича и победа ЦСКА в компенсированное время над «Крыльями»
Вратарь «Акрона» Волков — о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке: «Почему нет?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна зарплата Мартемьянова в «Амуре»

О'Делл рассказал о работе с тренерским штабом «Динамо»