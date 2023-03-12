«Северсталь» обыграла ЦСКА и сравняла счет в серии плей-офф КХЛ

«Северсталь» обыграла ЦСКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0.

Голами в составе команды из Череповца отметились Даниил Пыленков, Александр Петунин и Никита Рожков.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3. Седьмой матч пройдет 14 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Пыленков — 1 (Пресс, Вовченко), 24:05 — 1:0. Петунин — 2 (бол., Пыленков, Самонов), 38:27 — 2:0. Рожков — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 41:51 — 3:0.

Вратари: Самонов — Рейдеборн (59:35).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 26 (8+6+12) — 26 (7+9+10).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5204 зрителя.

Счет в серии: 3-3

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