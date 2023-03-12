0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:04

«Северсталь» обыграла ЦСКА и сравняла счет в серии плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Северсталь» — ЦСКА — 3:0.
Фото ХК «Северсталь»
Telegram Дзен

«Северсталь» обыграла ЦСКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0.

Голами в составе команды из Череповца отметились Даниил Пыленков, Александр Петунин и Никита Рожков.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3. Седьмой матч пройдет 14 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Пыленков — 1 (Пресс, Вовченко), 24:05 — 1:0. Петунин — 2 (бол., Пыленков, Самонов), 38:27 — 2:0. Рожков — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 41:51 — 3:0.

Вратари: Самонов — Рейдеборн (59:35).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 26 (8+6+12) — 26 (7+9+10).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5204 зрителя.

Счет в серии: 3-3

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
12
17
Читайте также
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Заварухин о седьмом матче «Автомобилиста» с «Металлургом»: «Лучше заканчивать серию раньше»
Шарипзянов: «Не хотелось проигрывать сибирское дерби, болельщики бы не простили»
«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря хет-трику Акользина и сравнял счет в серии
Форвард «Нефтехимика» Порядин: «Каждый в этой серии вырос как игрок, как личность»
Леонтьев: «Если бы «Нефтехимик» использовал моменты, наверное, был бы чемпионом»
Билялетдинов - о выходе в полуфинал конференции: «Первый раунд всегда самый сложный»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воробьев — о седьмом матче в серии против «Автомобилиста»: «В покере это называется олл-ин. Послезавтра будет тоже самое»