«Автомобилист» прервал серию их трех побед подряд, уступив «Трактору»

«Трактор» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Голы за челябинцев забили Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Чарльз Робинсон и Владимир Ткачев. У екатеринбуржцев отличились Брукс Мэйсек и Сергей Широков.

«Автомобилист» прервал серию их трех побед подряд и занимает пятое место в Восточной конференции (40 очков в 34 матчах). «Трактор» поднялся на шестую строчку, набрав 39 баллов в 32 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Мэйсек — 13 (бол., Да Коста, Эберт), 11:18 — 0:1. Юртайкин — 5 (Блажиевский, Шабанов), 15:02 — 1:1. Бурдасов — 9 (бол., Бауи), 37:12 — 2:1. Робинсон — 5 (Шепелев, Тертышный), 46:02 — 3:1. Широков — 2 (Зборовский, Волк), 53:57 — 3:2. Ткачев — 8 (п.в., Сошников), 57:20 — 4:2.

Вратари: Фукале — Аликин (56:57 — 57:20).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (11+12+12) — 39 (13+10+16).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

18 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.