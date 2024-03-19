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19 марта, 22:28

Ротенберг: «СКА старался сыграть правильно. Нужна игровая дисциплина»

Ротенберг подвел итог поражению от «Автомобилиста» во втором матче серии
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

— Наши ребята сегодня старались с первой смены сыграть правильно. Много удалялись, много меньшинства. Нужна игровая дисциплина. Готовимся к следующей игре, серия продолжается.

— Как прокомментируете парад удалений во втором периоде?

— Это от большого желания. Судьи — профессионалы, хочу поблагодарить их за хорошую работу. У Анатолия Тарасова всегда были жесткие меры. В советское время квартиры дарили игрокам, потом отбирали за плохие удаления. Не надо удаляться.

— Создалось впечатление, что игроки были во взвинченном состоянии.

— У нас сильный соперник, здорово играет вратарь. В СКА дружный коллектив, ребята друг за друга играют. Надо всегда играть с огоньком, нужно, чтобы эта искра была с первой смены.

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«Автомобилист» удвоил преимущество в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2-0. Серия переезжает в Екатеринбург. Третий матч состоится 21 марта. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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