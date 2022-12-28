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КХЛ

28 декабря, 23:46

Третьяк считает красивым и интересным матч между ЦСКА и СКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА одержал победу над СКА (3:1).

«Игра была красивой, интересной, боевой и новогодней, такую болельщики любят. Нападение у СКА было неплохое, а защита сыграла слабенько, а у ЦСКА нападение было получше. В ситуации с третьим голом красно-синих была ошибка защитника — он не имел право так плохо отыграть. Игра была равна, но у армейцев больше моментов было: в первом периоде три момента не реализовали. Вратарь у ЦСКА также хорошо сыграл», — приводит слова Третьяка ТАСС.

ЦСКА одержал вторую победу над СКА подряд. Московские армейцы с 59 очками занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Питерская команда возглавляет таблицу с 73 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/16710137
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Владислав Третьяк
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