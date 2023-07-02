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Сегодня, 11:07

В «Барысе» не видят препятствий для выступлений чеха Скленички, несмотря на санкции

Руслан Минаев
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Генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан заявил, что в клубе не видят препятствий для выступление чешского защитника Давида Скленички.

«До чемпионата мира он входил в состав сборной Чехии и понимал, что если подписывает с нами контракт, то за национальную команду он выступать не будет, — цитирует Белана ТАСС. — Такое решение по переходу к нам он принял осознанно. Ему все же надо кормить свою семью, деньги платятся другие».

Белан добавил, что считает рекомендациями запрет чешским игрокам выступать в России.

Ранее Скленичка на протяжении 4 лет выступал в КХЛ за «Йокерит».

Прошедший сезон защитник провел в клубе «Брюнес». В 55 встречах чемпионата Швеции он набрал 33 (7+26) очка.

Источник: ТАСС
Давид Скленичка
Хоккей
КХЛ
Сборная Чехии по хоккею
ХК Барыс
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