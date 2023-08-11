В ФХР сообщили, что Менеллу разрешили выступать за сборную России

В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл больше не считается легионером в чемпионате КХЛ, так как теперь может выступать за национальную сборную России.

Такое решение приняла комиссия по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу. О желании хоккеиста стать гражданином Российской Федерации в апреле сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

26-летний Менелл выступает за «Динамо» сентября 2022 года, а в середине апреля нынешнего года подписал с клубом трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ хоккеист провел 102 матча, набрав 72 очка (8 шайб + 64 передачи).