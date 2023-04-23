Защитник ЦСКА Макаров: «Уже нет волнения от плей-офф, осталась финишная прямая»

Защитник ЦСКА Николай Макаров прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1, 3-1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Ничего особенного не было — вышли играть в свою игру, — приводит Metaratings.ru слова Макарова. — Пропустили — тут же забили быстрый гол. Во втором периоде получилось поддавить. Хорошо, что забили в третьем периоде — и обошлось без овертайма. Впечатления от плей-офф? Круто. Уже нет волнения. Осталась финишная прямая, нет повода волноваться. Чем неудобна Казань? Быстро накрывает, это единственное, что их отличает».

Следующий матч серии состоится в Казани во вторник, 25 апреля.