Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:43

Защитник ЦСКА Дыбленко — о финале Кубка Гагарина: «Кайфую, такой шанс может быть раз в жизни»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко после поражения от «Ак Барса» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:2, 3-2) высоко оценил игру соперника.

«Полтапов — талантливый парень, мастеровито себя проявил, молодец. Но мы все сегодня были настроены, так что надо отдать должное «Ак Барсу», они хорошо сыграли и сегодня заслужили победу. Были наши недоработки, давали бросать. В меньшинстве был несчастный случай, шайба сошла, мы бы ее выбросили. Вот такие у нас были моменты не очень, но соперник сумел реализовать, они молодцы. Мы едем дальше в Москву побеждать. Хотелось бы все закрыть дома при своих болельщиках», — приводит слова Дыбленко Metaratings.ru.

Также 29-летний хоккеист поделился своими ощущениями от первого финала в карьере.

«Кайфую, конечно. Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Такой шанс может быть раз в жизни. Живу моментом», — сказал Дыбленко.

ЦСКА лидирует в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 27 апреля в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Ярослав Дыбленко
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Материалы сюжета: Кубок Гагарина, финал-2023: «Ак Барс» — ЦСКА
«Ак Барс» прыгнул выше головы. Способен ли он на еще одно чудо?
Полет Радулова, проход Полтапова, радость Казани: «Ак Барс» вернул финал с ЦСКА в Москву
Галиев поделился впечатлениями от победы «Ак Барса» над ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина
Билялетдинов ответил на вопрос журналиста на татарском языке накануне дня рождения Тукая
Лукоянов — о победной стратегии: «По локоть отрезать и головой ложиться друг за друга»
Федоров отказался отвечать на вопрос о важности домашней победы в Кубке Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющев не уверен, что возвращение Хартли поможет «Авангарду»

Герсонский прокомментировал новый контракт голкипера «Авангарда» Демченко