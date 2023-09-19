Зайцев: «Игра «Спартака» — это комбинационный хоккей достаточно мастеровитых ребят»

Защитник «Спартака» Егор Зайцев после поражения от «Динамо» (3:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ рассказал об адаптации в команде.

«Мы собрали хорошую команду. Ребята все играющие, делаем то, что от нас требует тренерский штаб. Думаю, что вы заметили, какие игры у «Спартака» — это комбинационный хоккей достаточно мастеровитых ребят. Поэтому, когда мы играем в свою игру, у нас все хорошо. В этом году собралась новая команда, это новая история. Мы все собрались, чтобы чего-то достичь, и все знают, чего хотят добиться. Мы будем работать в этом направлении», — приводит слова Зайцева Metaratings.ru.

«Спартак» в 8 матчах набрал 9 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 21 сентября дома против «Барыса».