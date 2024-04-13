В супербитве «Востока» будет седьмой матч! «Автомобилист» безжалостно наказал «Магнитку» за провалы в обороне

Андрею Разину даже пришлось заменить основного вратаря Илью Набокова после трех пропущенных шайб.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (1:0, 4:2, 0:1)

Голы: Трямкин — 1 (Эберт, Романцев), 5:38 — 1:0. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 26:16 — 2:0. Макеев — 5 (Голышев, Зборовский), 27:23 — 3:0. Юров — 5 (Петунин, Орехов), 30:40 — 3:1. Баранцев — 2 (Хрипунов, Романцев), 31:32 — 4:1. Да Коста — 6 (Голышев, Трямкин), 37:18 — 5:1. Зернов — 9 (Акользин, Карпов), 38:52 — 5:2. Канцеров — 4 (Силантьев), 41:01 — 5:3.

Вратари: Галкин — Набоков (Смолин, 27:23, 59:02).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (12+10+3) — 43 (13+13+17).

Судьи: Гашилов, Оленин.

13 апреля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Счет в серии: 3-3.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин уже удивлял вратарской ротацией в серии с «Металлургом». Неожиданный выход Владимира Галкина стоил команде быстрых 0:2 в четвертом матче. От огня критики наставника спас Евгений Аликин. Основной голкипер вернулся в ворота, и «Автомобилист» перевернул игру. К перестановкам Заварухин прибег и перед шестым матчем, который мог завершить сезон уральцев. В старте снова вышел Галкин, вот только Аликин даже не попал в заявку. Не оказалось в составе и Сергея Широкова, но, несмотря на серьезные изменения, екатеринбуржцы продлили серию.

«Автомобилист» начал матч так, чтобы Галкин спокойно вошел в игру и почувствовал шайбу. До ворот Ильи Набокова доходило больше бросков. Во многом они стали следствием удачных контратак хозяев. Дома и стены помогают — эту давнюю мудрость прочувствовал на себе Никита Трямкин. Габаритный защитник «Автомобилиста» отыгрался с бортом и поставил в тупик Набокова неожиданным подключением на пятак. Екатеринбуржцы заслуженно повели в счете. Первый период прошел без удалений, но даже в равных составах хозяева знатно напрягли «Магнитку». Пожалуй, это были лучшие 20 минут для «Автомобилиста» в серии в хоккее «пять на пять».

Скромный на голы и моменты первый период не предвещал обилия заброшенных шайб и ошибок во втором отрезке. Особенно много их допустили игроки «Металлурга». Невообразимым образом команда Разина рассыпалась и позволила «Автомобилисту» поиздеваться над вратарями. Набокова пришлось заменить после третьего гола — но вины голкипера в том, что счет к 28-й минуте стал 0:3, нет. Хозяева с эталонным хладнокровием реализовали моменты, которые вытекали из ошибок обороны «Магнитки». Первой шайбой в плей-офф КХЛ отметился даже 19-летний Артем Каштанов.

Со второго периода у «Металлурга» перестал выходить капитан Егор Яковлев. Пассивность защитника привела к первой шайбе Трямкина, но и без Яковлева дела в обороне не наладились. Вышедший на замену Набокова Александр Смолин быстро пропустил, когда на пятак удачно подключился Денис Баранцев. Провалы в обороне продолжились. Даже когда Смолин спасал в тяжелых ситуациях, защитники не помогали вратарю — за это «Автомобилист» безжалостно наказывал соперника. Второй гол от Дениса Зернова на 39-й минуте еще оставил надежду на камбэк «Магнитки», а на старте третьего периода Роман Канцеров отыграл еще одну шайбу.

Похвалим гостей за третий период. После гола Канцерова «Металлург» продолжил гонять шайбу по зоне «Автомобилиста». По несколько смен подряд гости проводили у ворот Галкина, но команда Заварухина стойко держалась и старалась облегчить жизнь своему вратарю. Екатеринбуржцы не стеснялись отбрасываться по ситуации. Позиционный контроль «Магнитки» ни к чему не привел. Не помогла Разину и замена Смолина на шестого полевого игрока. Спастись гости не успели — в главной серии «Востока» будет седьмой матч — 15 апреля в Магнитогорске.