Федотов получил «пятерку» от «Ак Барса». Как сыграл вратарь, замешанный в международном скандале

Разбираем игру ЦСКА и его голкипера в первом матче после возвращения в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Кагарлицкий — 1 (Яшкин), 16:05 — 0:1. Нестеров — 1 (Окулов, Григоренко), 23:16 — 1:1. Яшкин — 1 (Журавлев), 36:20 — 1:2. Дыняк — 1 (Лукоянов, Лямкин), 36:51 — 1:3. Дыбленко — 1, 46:15 — 2:3. Радулов — 1 (бол., Шипачев, Галиев), 52:32 — 2:4. Шипачев — 1 (бол., Лямкин, Радулов), 53:31 — 2:5.

Вратари: Федотов — Билялов.

Штраф: 14 — 22.

Броски: 39 (12+11+16) — 38 (10+19+9).

Судьи: Бирин, Оленин.

1 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

Что мы могли бы обсуждать во время матча открытия очередного сезона КХЛ, не случись конфликт ЦСКА и ИИХФ? Например, первый матч Александра Попова в статусе помощника Сергея Федорова, долгожданное возвращение из-за океана Евгения Свечникова или форму неувядающего капитана «Ак Барса» Александра Радулова. Но вместо этого все взгляды вполне ожидаемо были направлены исключительно на Ивана Федотова, ставшего главным действующим лицом вечера.

Несмотря на парад удалений казанцев в первом периоде, работы у Федотова в начале матча хватало — команда Билялетдинова старалась держать его в тонусе. На шестой минуте он не дал пробить себя опасно выскочившему с правого фланга Дамиру Жафярову, через несколько смен остановил Кирилла Семенова, который выскочил «1 в 0» после провала Никиты Нестерова, а незадолго до сирены вновь переиграл 94-го номера гостей и потащил буллит. ЦСКА же на два опасных момента гостей ответил не засчитанной в большинстве шайбой Даррена Дитца, которую арбитры отменили из-за игры рукой. И на этот раз не помогла армейцам даже Генпрокуратура, решением которой, по словам президентов КХЛ и ЦСКА Алексея Морозова и Игоря Есмантовича, Федотову разрешили выйти на лед в период дисквалификации ИИХФ.

Однако пропустил Иван уже в стартовой двадцатиминутке, не сумев на 17-й минуте отразить бросок Дмитрия Кагарлицкого, которого великолепной передачей из угла запустил в отрыв Никита Лямкин. Ну и как тут не отметить, что автор первой шайбы нового сезона вчера вместе с партнерами рассекал по Москве на метро?

Именно слабая дисциплина «Ак Барса» и привела к голу Нестерова, сравнявшего счет. Если в формате «5 на 4» казанцы уверенно оборонялись широким квадратом и не давали быстро ходить шайбе по собственной зоне, атакуя хозяев сразу в момент приема, то, оставшись втроем на 24-й минуте, уже не смогли сдержать лучших исполнителей Федорова.

К счастью для Казани, москвичи сегодня были слишком статичны, абсолютно аморфны в равных составах и нетипично много для себя проигрывали единоборств в грязных зонах, что вылилось в быстрый дуплет гостей под конец второго периода. В моменте со вторым голом «Ак Барса» красно-синие будто позабыли, насколько хорош на пятаке лучший бомбардир прошлого сезона Дмитрий Яшкин. А сразу в следующей смене не смогли выгрызть шайбу на борту у великолепно сыгравшего ногами Лямкина и помешать бросить Никите Дыняку, который не дал пропасть пасу из-за ворот от Артема Лукоянова.

Играющий первым номером ЦСКА появился на льду только в третьем периоде. Однако в конце концов включенные скорости и активность принесли хозяевам только гол Ярослава Дыбленко, до конца «доевшего» момент в свалке перед воротами Тимура Билялова. И если в начале матча удалениями грешил «Ак Барс», то в концовке дисциплина начала сбоить у команды Федорова, окончательно лишив ее шансов на камбэк голами Радулова и Шипачева.

За битвой прошлогодних финалистов тяжело было следить в отрыве от скандала с Федотовым, не провалившимся, но и не выручившим ЦСКА в первом официальном матче после дембеля. Тем более что во втором перерыве хозяевам пришло неожиданно мягкое наказание от ИИХФ в виде штрафа в 5000 швейцарских франков. Но пока давайте хотя бы на несколько часов абстрагируемся от набившей оскомину истории и признаем — матч открытия нас точно порадовал и не дал заскучать.