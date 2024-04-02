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2 апреля, 17:00

ЦСКА уже не будет прежним. Как изменится команда при Илье Воробьеве

Воробьев назначен новым главным тренером ЦСКА
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Григоренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
У Сергей Плотникова заканчивается контракт с ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В следующем сезоне красно-синие предстанут совсем в другом виде.

За последние несколько лет все мы привыкли к тому, что ЦСКА — пожалуй, самая стабильная команда по составу. Какие-то детали могли меняться, но лидеры оставались прежними. Нестеров, Григоренко, Слепышев, Мамин, Окулов, Плотников, Карнаухов — эти фамилии уже давно стойко ассоциируются с армейцами Москвы и их победами. Но вылет в первом раунде нынешнего Кубка Гагарина заставил руководство ЦСКА пойти на решительные меры.

В первую очередь команду покинул главный тренер Сергей Федоров, выигравший два кубка подряд, — его место занял Илья Воробьев. Решения по составу не заставили себя долго ждать. Буквально на следующий день после назначения Воробьева ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, который позднее подписал контракт с «Филадельфией». Надежды на Федотова не оправдались, и в ЦСКА решили отпустить игрока в НХЛ.

Кто займет его место, пока непонятно, но кандидатов не так уж и много. Пожалуй, главный претендент — Иван Просветов, который в системе «Колорадо» играет то в НХЛ, то в АХЛ. Один раз Просветов уже отказался от выгодного предложения ЦСКА, но сейчас, кажется, настало время возвращаться. На рынке свободных агентов есть Тимур Билялов, но его контракт обойдется дороже. Рисков с его подписанием будет не меньше, чем с Просветовым.

Важнейшие изменения коснутся атакующей линии армейцев. Контракты заканчиваются у Михаила Григоренко и Сергея Плотникова. Первым активно интересуется «Локомотив», вторым — «Амур», при этом обоих игроков рассматривают в качестве усиления СКА и еще несколько топ-клубов.

Михаил Григоренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Наверняка покинут ЦСКА, несмотря на действующие до 30 апреля 2025 года контракты, нападающие Константин Окулов и Антон Слепышев. Оба явно разочаровали в нынешнем сезоне: видимо, игроки слишком долго находятся в одной команде, и им надо сменить обстановку.

ЦСКА хочет существенно омолодить состав, и в этом помогут игроки, которые сейчас выступают за океаном. Уже есть договоренность о переходе форварда системы «Айлендерс» Руслана Исхакова, которому так и не дали шанса в главной команде. Велика вероятность трансфера в ЦСКА нападающего системы «Сент-Луиса» Михаила Абрамова. Может вернуться в Россию и форвард «Нэшвилла» Егор Афанасьев, который в прошлом сезоне сыграл 17 матчей в НХЛ, а в нынешнем — всего два.

Илья Воробьев. Илья Воробьев — вместо Сергея Федорова. Мощнейшая рокировка ЦСКА

Главными же новичками ЦСКА могут стать нападающий «Филадельфии» Денис Гурьянов и защитник «Чикаго» Никита Зайцев. Карьера обоих в НХЛ застопорилась, так что для них возвращение будет правильным шагом.

В любом случае за ЦСКА в предстоящем сезоне наблюдать будет очень интересно. За последние годы армейцы не то что наскучили, просто от них всегда было понятно, чего ждать. А чтобы вызывать интерес, нужен эффект неожиданности. В новом сезоне он в ЦСКА точно будет.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Сергей Федоров
Кубок Гагарина
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