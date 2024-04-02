«Динамо» продлило контракт с главным тренером. Кудашову будет очень тяжело

Работа в московском клубе — настоящее самоистязание для тренера.

Алексей Кудашов имел пару предложений в КХЛ, причем, как вы понимаете, весьма серьезных, но все-таки подписал контракт с «Динамо» и будет работать в московском клубе два ближайших сезона.

Я все время пытаюсь уточнить у тренера, зачем ему работать в структуре, где руководство постоянно мешает, а иногда и вредит, причем к тренеру там отношение все три года просто ужасное, такого нет ни в каких других командах лиги. Кудашов неизменно отвечает, что хочет добиться результата даже в таких условиях, он переживает за клуб, он видит перспективную молодежь, хочет ее развивать и надеется, что у него все получится.

А на итоговой пресс-конференции, на которой объявили о новом контракте с тренером, вы могли убедиться, что все слухи про то, что происходит в клубе, обоснованны. Президент Виктор Воронин, отвечая на вопрос о сроке контракта с главным тренером, вдруг сообщил, что у Кудашова ранее было трехлетнее соглашение, а теперь ему дали контракт на два года.

И так во всем и постоянно. Мы же помним, что ровно год назад иные силы продвигали на пост тренера совсем других специалистов, а Кудашову морочили голову. То подписываем, то меняй помощников, то придумывали еще какие-то отговорки. А потом, когда самый главный босс напомнил, что все решено, нехотя подписали соглашение.

Все выступление во вторник показывало, что на посту президента клуба человек, который вообще не понимает, чем занимается. Он подтвердил, что Андрей Сафронов по-прежнему является его советником, а «выводы по его работе в академии делать пока рано». Мол, он два месяца всего трудится. На самом деле, уже три месяца, и там скандал за скандалом. То избивают хоккеиста 2011 года рождения и, видимо, все идет к возбуждению уголовного дела, то тренеры собираются уходить. Результаты тоже пошли вниз.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Это все к чему? Алексей Кудашов на два года подписывает контракт с организацией, где некоторые его ненавидят. И он продолжает работать в клубе, где не существует четкой структуры управления, а различные советники и «уважаемые специалисты» непоследовательны в своих заявлениях.

И при всем при этом Кудашов выиграл Кубок континента. Не понимаю, как он это сделал, но представляю, чего ему это стоило. Да, злые языки напомнят про плей-офф, про вылет во втором раунде от «Трактора» со счетом в серии 0-4. И сразу же вспомнят, что Кудашов ни разу в своей карьере не смог пройти второй раунд. При этом моментально забывается то, в каких условиях этот человек трудится.

В этом году в плей-офф не хватило сил. Кто-то упрекает Кудашова, что он в борьбе за первое место в регулярном чемпионате забыл про плей-офф, постоянно ставил лидеров, когда все готовились к матчам на вылет. Но ведь дело в том, что у него не было другого выбора. Когда спортивная часть напоминала о короткой лавке, о том, что хоккеистов в заявке мало и лидеров заменить некем, в руководстве отмахивались, когда им до дедлайна напоминали об этом, и считали, что все нормально. А потом при травмах Седрика Пакетта и Никиты Гусева выяснилось, что этим игрокам нет замены и им пришлось играть с серьезными повреждениями.

Не понимаю, на что надеется Алексей Кудашов. Что он все-таки добьется успеха в таких условиях или верит, что посторонних людей выдавят из клуба? Однако терпение, с которым он работает, заслуживает уважения.

Уверен, что «Динамо» в ближайшие два сезона останется очень серьезной силой в лиге, одним из претендентов на трофей. Но не главным: в гонке за титул команда будет аутсайдером, так как руководство делает все, чтобы не было побед. А Алексей Кудашов хочет выиграть. Так что главная интрига ближайших лет — кто окажется сильней.