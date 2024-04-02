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Сегодня, 10:30

«Трактор» и «Автомобилист» будут в финале? Прогнозы «СЭ» на третий раунд плей-офф

Полуфинал Кубка Гагарина стартует 2 апреля
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Михаил Скрыль
Корреспондент
Антон Бурдасов, Анатолий Голышев.
Фото «СЭ»
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Три уральские команды и «Локомотив» продолжают борьбу за Кубок Гагарина.

2 апреля матчем «Локомотива» против «Трактора» в Ярославле стартует третий раунд плей-офф КХЛ. Пара «Металлург» — «Автомобилист» вступит в борьбу днем позже в Магнитогорске. Есть ли фавориты в этих противостояниях и кто выйдет в финал? Авторы «СЭ» дают свой прогноз.

«Локомотив» — «Трактор»

Прогноз «СЭ»: 2-4

«Трактор» уже удивил всех в этом плей-офф, выбив поочередно из борьбы за Кубок Гагарина «Салават Юлаев» и московское «Динамо». «Локомотив» выглядит более цельным и сбалансированным коллективом, но что мешает челябинцам преподнести еще один сюрприз

За «Трактор» и куда большее время для восстановления: команда Алексея Заварухина разобралась с динамовцами за четыре матча, в то время как «Локомотив» с «Авангардом» провели семь игр. Ярославцы могли завершать серию раньше, но, поведя со счетом 3-1, не сумели совладать с нервами. В какой-то момент показалось, что вернулся тот самый «Локомотив», что из года в год робел перед ЦСКА. Но в решающий момент ярославцы сыграли практически идеально.

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В шикарной форме ударное звено «Локомотива»: Максим Березкин набрал в серии с «Авангардом» 8 (4+4) очков, Артур Каюмов — 7 (2+5). Очень уверенно играет Даниил Исаев. Но у «Трактора» на это есть свои козыри. Не менее ярок, чем Исаев, канадский вратарь Фукале, ставший настоящим лидером команды в раздевалке. Впереди зажигают Бурдасов, Шабанов, Дер-Аргучинцев, а к третьему раунду должен полностью восстановиться ключевой защитник Телегин.

Хоккеист «Локомотива» Максим Березкин.
Максим Березкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный фактор, который может сыграть за «Трактор» в этой серии, — характер. Именно за счет него чуть не вытащил серию с «Локомотивом» «Авангард». У челябинцев куда больше мастеров с победным опытом: Антипин, Дронов, Блажиевский, Яруллин, Бурдасов, Юртайкин, Калинин, Ткачев уже поднимали над головой Кубок Гагарина.

«Металлург» — «Автомобилист»

Прогноз «СЭ»: 3-4

Команды встречались в прошлом плей-офф, и тогда серия первого раунда осталась за «Металлургом». За год «Магнитка» сильно изменилась: новый тренерский штаб во главе с Андреем Разиным, много молодежи в составе. «Автомобилист» в свою очередь точечно усилился и сейчас готов исправиться за прошлогоднее фиаско. В пользу екатеринбуржцев говорят большее время на восстановление, опыт лидеров и зрелость коллектива.

Команда Николая Заварухина за пять матчей отправила в отпуск СКА и получила дополнительный отдых, пока «Магнитка» билась со «Спартаком». «Автомобилист» строит игровую модель на простых принципах: порядок в обороне, быстрые контратаки, классная реализация моментов. Против молодого «Металлурга», в игре которого многое зависит от эмоций и куража, хладнокровие «Авто» может сыграть ключевую роль.

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В том, что серия затянется, сомнений почти не возникает. «Магнитка» прилично закалилась за время плей-офф, особенно если вспомнить тяжелые игры с «Амуром». «Автомобилист» выбил двух грандов — «Ак Барс» и СКА — и по-прежнему не проигрывает в гостях. И все-таки на дистанции опыт команды Заварухина должен перевесить молодость и задор «Магнитки». Верим в семь матчей и проход Екатеринбурга в финал Кубка Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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