Новый Панарин вынес «Ак Барс»! «Нефтехимик» начинает с победы над старшим братом

Матч имени Павла Порядина.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Порядин — 1 (Камара), 13:00 — 0:1. Чивилев — 1 (мен., Порядин), 19:45 — 0:2. Галиев — 1 (бол., Кагарлицкий, Радулов), 20:57 — 1:2. Кагарлицкий — 1 (бол.), 50:50 — 2:2. Чивилев — 2 (Порядин, Воробьев), 74:54 — 2:3.

Вратари: Билялов — Тихомиров.

Штраф: 6 — 11.

Броски: 38 (11+11+7+9) — 36 (14+9+3+10).

Судьи: Белов, Гофман.

1 марта. Казань. «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 0-1.

«Нефтехимик» дважды в истории КХЛ встречался в плей-офф с «Ак Барсом» и оба раза проигрывал со счетом 0-4. Многие предрекали нижнекамцам подобный исход и сейчас. «Ак Барс», тонувший под руководством Олега Знарка, с приходом на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова стал однозначно лучшей командой Восточной конференции. Шикарно сыгрались в тройке с Александром Радуловым молодые Воронков и Сафонов, воспрял Шипачев, плюс команда заиграла грамотно и зачастую безошибочно в обороне. Но первый же матч плей-офф показал, что у казанцев далеко не все идеально.

Шанс нижнекамцев был в том, что они быстрее и подвижнее куда более возрастных казанцев. В самом начале игры показалось, что у гостей затряслись руки — несколько раз они не попали по шайбе и привезли остроту к своим воротам. Но успокоившись, нижнекамцы завладели инициативой и начали жалить соперника быстрыми атаками. Лучший бомбардир гостей Павел Порядин убежал в одиночестве к чужим воротам и попал в перекладину, но вскоре все-таки использовал свой шанс, разобравшись на пятаке.

А вскоре нижнекамцы удвоили преимущество, отличившись в меньшинстве. Ошибкой Войнова воспользовался все тот же Порядин, сначала перехвативший шайбу, а затем своевременно сделавший передачу Андрею Чивилеву.

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев особо подчеркивал, что против «Ак Барса» нельзя удаляться. И в большинстве казанцы все-таки отыграли одну шайбу.

Матч часто прерывался паузами: один гол «Ак Барса» был отменен из-за положения «вне игры», еще раз арбитры посчитали, что шайба не пересекла линия ворот, дважды выясняли справедливость удалений. Подвел гостей нападающий Назаров, схвативший пятиминутный штраф в чужой зоне. Казанцы долго не могли войти в зону, теряли шайбу, но в итоге опытный Кагарлицкий классно бросил в дальнюю «девятку».

Игра зашла в овертайм, где казанцы не раз могли завершить игру победой. Но результативной оказалась контратака гостей. Причем главными героями снова стали Порядин и Чивилев! Автор дубля после матча отметил: «Паша сделал 80 процентов для моих голов». И с этим трудно не согласиться. Очень похожий на Артемия Панарина и внешне, и по манере игры нападающий проводит отличный сезон, но свою лучшую игру приберег на плей-офф.